Marcus Thuram sputa ad un avversario poi si scusa

"Questo non fa parte del mio carattere e non deve mai accadere". Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach nato a Parma e figlio di Lilian indimenticata stella del Parma e della Juventus, si scusa pubblicamente dopo lo sputo al difensore dell’Hoffenheim Stefan Posch che gli è tra l’altro costato l’espulsione. L’episodio, colto dal Var, è avvenuto al 79' del match di Bundesliga perso ieri dagli uomini di Rose. "Ho reagito in maniera sbagliata, mi scuso con tutti - sottolinea -. Accetterò ovviamente tutte le conseguenze del mio gesto".



