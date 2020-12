Bellugi, amputate entrambe le gambe dopo il Covid: "Il coraggio me lo darà Zanardi"

f"Scrivi che sto bene e non dire che non è vero. Penso alla mia mamma Raffaella, se fosse ancora viva sarebbe morta di spavento, non avrei mai avuto il coraggio di farmi tagliare le gambe con lei qui. Ma se n'è andata due anni fa. Invece Lory, mia moglie, e Giada, mia figlia, sono due rocce". Mauro Bellugi, 70 anni, racconta il suo dramma nell’intervista rilasciata a "Repubblica". L’ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, oltre che della Nazionale (è stato uno dei leoni di Wembley) ha subìito l’amputazione di entrambe le gambe dopo essere stato colpito dal Covid. "Avevo male dappertutto, le gambe, la schiena. Una sera, anche ai piedi e non mi era mai successo - racconta -. Mi levo i calzini e vedo che sono diventati neri come la pece. Così corro all’ospedale Monzino dal mio amico Piero Montorsi, interista matto, che mi guarda e mi dice: Mauro, inutile girarci intorno, se vuoi vivere bisogna tagliare, altrimenti puoi pure morire in due ore. Avevo la cancrena fino all’inguine e un male che non si può capire".

La sua grande fonte di ispirazione è Alex Zanardi. "Penso a lui ogni santo giorno che Dio manda in terra. Però lui è un triplo supereroe, io sono solo un uomo con un po' di palle che si ispirerà ad Alex. E sono sicuro che lui uscirà dall’ospedale guarito e rimesso a nuovo, e continuerà a mostrarci come si vive". Bellugi, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lancia anche un appello e si rivolge ai negazionisti: "Non scherziamo, ho visto un ragazzo parlare con i genitori e poi morire. Dico solo: state attenti".

"Il professore che mi ha operato, Piero Rimoldi, altro interista spaventoso, mi ha detto: Mauro, prima di tagliare ho toccato la gamba che ha fatto quel gol incredibile al Borussia, l’unico della tua carriera. E io gli ho risposto: Piero, ma se amputavi Messi che facevi? Gli toccavi la gamba seicento volte, una per gol?", riesce a scherzare Bellugi che prova ancora più dolore per la morte di Paolo Rossi e che ringrazia l’attuale amministratore delegato dell’Inter: "Beppe Marotta è un grande e nessuno mi è stato più vicino di lui, ma anche Massimo Moratti che stava peggio di me mentre mi parlava. Mi ha chiamato anche Anna Anastasi, povera Anna che ha perso il suo Pietro, il mio amico fraterno". Bellugi si commuove, ma nello stesso tempo continua ad avere quella voglia di scherzare che ha sempre mostrato da opinionista e soprattutto una gran voglia di lottare che aveva anche in campo.

"Sto sfogliando il catalogo delle protesi, voglio quelle di Pistorius - dice -. E penso all’automobile che guiderò senza le gambe. Io voglio ricominciare a trottare! Ma non chiedo tanto, non chiedo troppo, non esageriamo. In fondo, sono soltanto un vecchio calciatore in pensione: mi basta camminare da casa al ristorante e dal ristorante a casa".