Santo Stefano con il derby d'Italia (Zebre-Benetton)

Zebre e Benetton Treviso si sfidano nell’insolita collocazione di Santo Stefano. Quello del Lanfranchi è il derby d’Italia del Pro14 numero 21. Un derby che per le Zebre ha quasi sempre avuto un imperativo: ridurre le distanze. I trevigiani, infatti, hanno vinto ben 15 scontri diretti e dei 5 successi, le Zebre ne hanno ottenuti soltanto due nello stadio parmigiano. Le Zebre arrivano a questo appuntamento (ore 14, diretta Dazn) sulla scia di due risultati utili ottenuti in Challenge Cup, il pareggio con Bayonne e la vittoria di Brive, e con una vittoria chiuderebbero l’anno nel migliore dei modi. La Benetton non ha giocato l’ultima partita di Coppa, fermata da alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Ma tutti sono concordi nel sostenere che questa è una partita particolare, che non conta granché ciò che è stato fatto nelle partite precedenti. Molti sono gli indisponibili in entrambe le squadre. Le Zebre sono sempre alla ricerca di uno sviluppo del gioco migliore, più concreto e veloce, con un possesso di maggiore qualità che può essere garantito anche da sostegni più pronti sul punto d’incontro. Le Zebre si schiereranno con questo XV: Laloifi; Bruno, Mori, Boni, Bisegni; Canna, Casilio; Giammarioli, Mbandà, Tuivaiti; Krumov, Sisi; Zilocchi, Bigi, Fischetti. A disposizione: Manfredi, Rimpelli, Bello, Kearney, Masselli, Renton, Rizzi, Biondelli.

Treviso risponde con Hayward; Sperandio, Riera, Benvenuti, Ioane; Allan, Braley; Steyn, Barbini, Pettinelli; Cannone, Lazzaroni; Ferrari, Lucchesi, Nemer. A disposizione: Nicotera, Gallo, Alongi, Canali, Zuliani, Petrozzi, Garbisi, Sarto.