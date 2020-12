Stagione positiva con i successi di quaranta ragazzi

Stagione da incorniciare per i ragazzi del Golf Del Ducato.

La stagione sportiva 2020 della squadra agonistica dei giovani del Golf Del Ducato è giunta al termine con nuovi e importanti risultati che costituiscono un record assoluto per la compagine ducale.



Sono circa 40 infatti i ragazzi tra i 6 e i 18 anni che si allenano ogni settimana con i maestri della Parma Golf Academy e che, in un solo anno, sono passati da 10 a 16 giocatori classificati nel ranking nazionale assoluto con un numero di giri complessivo che passa, da 120 nel 2019 a 260 nel 2020 ponendo il Ducato nei primi 6 circoli nazionali per giocatori presenti nell'altrettanto importante ranking giovanile.

Individualmente i giocatori che hanno ottenuto una qualifica di Brevetto sono passati da 4 a 8 (Tommaso Frignani, Amaury Ledain, Alessandro Bertozzi, Niccolò Gardini, Riccardo Pedretti, Leonardo Zanardi, Luca Germi e Gianmaria Rosi) mentre i più prestigiosi Brevetti Giovanili passano da 1 a 3 (Tommaso Ajolfi, Michele Spotti e Emma Bianchi).



Straordinari infine i successi individuali ottenuti dai giovani del Golf Del Ducato che si sono aggiudicati il Campionato regionale assoluto con Tommaso Ajolfi, la vittoria del Ducato d’Oro con Maria Vittoria Chiaffi, il titolo di campione sociale con Giulio Zanichelli, nonché le vittorie nei circuiti regionali Saranno Famosi U14 e Teodoro Soldati U18 con Emma Bianchi e Saranno Famosi U14 con Michele Spotti.

Risultati straordinari quindi che, oltre al merito di ragazzi e allenatori, portano il nome di Marco Pedretti.

Assunta la responsabilità organizzativa dell’attività giovanile da gennaio 2020, ha svolto infatti un intenso e proficuo lavoro coinvolgendo tutti (genitori compresi) a 360 gradi e oggi si definisce particolarmente soddisfatto della stagione appena conclusa. Non pago, già rilancia per il 2021: «nonostante un anno difficile per molti, con l’impegno dei ragazzi, dei genitori e dei maestri siamo riusciti a sviluppare il concetto di Family Golf, un golf con al centro i ragazzi e le loro famiglie, dove il genitore non è più spettatore ma un protagonista: il metodo funziona e i risultati sono concreti. Nel 2021 faremo ancora di più per aggregare e far giocare i ragazzi e, a livello agonistico, per portare in bacheca il Challenge Emilia Romagna, che è il trofeo regionale a squadre».