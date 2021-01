Le Zebre espugnano Monigo per la seconda volta consecutiva. 24-15 il risultato finale sul quale incidono pesantemente le due mete ottenute direttamente con la maul nel primo tempo, in entrambi i casi a schiacciare è stato Bigi, sfruttando la momentanea superiorità numerica. Nel finale, con Treviso riportatosi sotto grazie alle mete di Braley, in superiorità numerica, e Ioane, è stato Rizzi ad allungare definitivamente con due calci piazzati. P.M.