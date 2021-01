Charlie Mirabal nuovo manager del Collecchio Baseball

Il nuovo anno del Collecchio Baseball si apre con l’ingaggio del nuovo manager della serie A1. Il successore di Marcello Saccardi, alla guida della prima squadra del Collecchio nelle ultime quattro stagioni, sarà Charlie Mirabal.

Mirabal, 34 anni, venezuelano con passaporto colombiano da diversi anni, è volto noto e apprezzato del campionato italiano per aver giocato diversi anni come interbase nel Parma Clima. Nella sua carriera ha giocato da professionista in molti campionati tra i più competitivi al mondo, con cinque anni nelle Minors americane nell'organizzazione dei Dodgers, raggiungendo il AAA nel 2011, poi le Winter Leagues di Venezuela e Colombia, fino al World Baseball Classic nel 2017 con la nazionale colombiana.

Trasferitosi in Italia definitivamente con la famiglia alla fine del 2019, e dopo aver subito un brutto infortunio alla spalla che l’ha tenuto lontano dal campo per quasi tutta la scorsa stagione, Mirabal ha accettato con entusiasmo la proposta del Collecchio, nelle condizioni di trovare un degno sostituto a Saccardi dopo quattro anni di importante crescita dell'organizzazione. La società collecchiese ringrazia Saccardi per i quattro anni da capo allenatore e i due da hitting coach, anni in cui ha saputo dare un'organizzazione professionale alla squadra ed una mentalità vincente, portando il Collecchio ai Playoff promozione per tre stagioni di fila, fino al ritorno in A1 dello scorso campionato, dopo vent'un anni dall'ultima partecipazione. In attesa di avere novità sulla riapertura delle palestre e sulla composizione del campionato 2021, la squadra inizierà la preparazione all’aperto il prossimo 9 gennaio agli ordini del preparatore atletico e coach Fanfoni, del manager Mirabal, dei coach Ferrarini e Paini e del supervisore Montanini.