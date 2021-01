Chiesa scatenato, colpaccio Juve a San Siro 3-1: per il Milan prima sconfitta (ma resta primo)

Grande Chiesa, Juve vittoriosa e prima sconfitta del Milan che non ha avuto cambi validi e ha perso contro una Juve meglio fornita in panchina. La sfida di San Siro è stata vinta dalla squadra di Pirlo grazie ai due bei gol di Chiesa e la panchina migliore. Ma il Milan è rimasto primo e chi ci ha rimesso è stata solo l’Inter che ha perso a Marassi.

Pur rimaneggiate, le due squadre hanno dato vita a un primo tempo molto combattuto, sia pure con una Juve meglio in arnese con palo e grandi gol di Chiesa (uno per tempo) e il Milan più concreto solo nella prima parte col pareggio di Calabria grazie a un tiro all’incrocio. Dybala in forma, come Leao. Ronaldo si è visto poco. Il gol di McKenney, appena entrato nella ripresa, ha deciso la partita. Questo primo scivolone in campionato non ha provocato danni gravi: come s'è detto, il Milan è rimasto in testa.

La sconfitta farà tuttavia ripensare ai problemi d’organico della squadra rossonera. La Juventus ha ottenuto un risultato di prestigio che le ridà grande fiducia, facendole rimontare posizioni in classifica: aritmeticamente è tutto possibile e il -7, con una partita da recuperare (quella col Napoli), viene considerato "provvisorio". Per i rossoneri, una caduta dopo 27 partite utili, in attesa del rientro di Ibrahimovic, Bennacer, e i positivi Krunic e Rebic.



Pioli non può essere molto soddisfatto. Lo saranno Pirlo e i dirigenti bianconeri. In ogni caso, per la Juve è stato un bel passo avanti. Il tecnico rossonero aveva schierato Kessie e Calabria a centrocampo, Dalot in difesa e Castillejo sulla destra. Pirlo, che aveva dovuto far fronte alle assenze per positività di Alex Sandro e Cuadrado e all’infortunio di Morata, era stato costretto a richiamare Frabotta in difesa, Rabiot a centrocampo e confermando il resto della formazione che aveva battuto l’Udinese. Questi i cambi del tecnico rossonero nel corso della gara: al 35' st Maldini, Conti e Kalulu al posto di Kjaer, Calabria e Dalot. Le sostituzioni di Pirlo: al 20' st Kulusevski e McKennie per Dybala e Chiesa (crampi); al 29' Bernardeschi e Arthur per Bentancur e Ramsey; al 40' Demiral per Frabotta. Premiato Calhanoglu come giocatore del mese, il Milan ha fronteggiato l’inizio offensivo dei bianconeri, prima degli affondi di Leao e Hauge. Szczesny ha dovuto ribattere un tiro di Castillejo. E’ stato di Frabotta il primo vero pericolo portato dalla Juve. Al 16' Chiesa ha sparato un missile che si è infranto sul palo alto alla sinistra di Donnarumma. Juve pericolosa. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Al 18' i bianconeri sono passati: scambio Chiesa-Dybala che gliela ridà di tacco. Diagonale vincente da destra dell’ex viola. Gol molto bello. Una travolgente azione di Leao è sfociata in un tiro di poco fuori.

Lo scatenato Chiesa ha impegnato ancora Donnarumma. Szczesny ha dovuto deviare un sinistro di Leao, mentre Calabria ha tirato fuori una palla dal limite e Calhanoglu si è visto parare tre tiri da Szczesny. Un periodo di superiorità di cui il Milan non ha approfittato. Al 41', Leao da sinistra in contropiede, è andato verso il centro e ha dato a Calabria, che, appena dentro l'area ha insaccato di destro all’incrocio. Dalot ha riaperto le ostilità nella ripresa: parata difficile di Szczesny. Ramsey ha tirato sull'esterno della rete. Al 17' Chiesa con un micidiale sinistro dal limite, su input di Dybala ha infilato Donnarumma con una palla bassa e angolata. Bentancur ha rischiato il rosso per un intervento su Castillejo. Ronaldo ha mandato al tiro McKennie che ha costretto Donnarumma a un difficile salvataggio. Al 31' Kulusevski ha dato da destra McKennie che ha infilato centralmente. E la Juve forse ha davvero svoltato. La stagione può essere raddrizzata.

I RISULTATI

Cagliari-Benevento 1-2

(20' Joao Pedro (C), 42' Sau (B), 44' Tuia (B))

Atalanta-Parma 3-0

(15' Muriel, 49' Zapata, 61' Gosens)

Bologna-Udinese 2-2

(19' Tomiyasu (B), 34' Pereyra (U), 40' Svanberg (B), 90'+2 Arslan)

Crotone-Roma 1-3

(8', 29' Mayoral (R), 35' Mkhitaryan (R), 71' Golemic (C))

Lazio-Fiorentina 2-1

(6' Caicedo (L), 76' Immobile (L), 88' Vlahovic (F))

Sampdoria-Inter 2-1

(23' Candreva (S), 38' Keita (S), 65' De Vrij (I))

Sassuolo-Genoa 2-1

(53' Boga (S), 65' Shomurodov (G), 83' Raspadori (S))

Torino-Hellas Verona 1-1

(67' Dimarco (H), 84' Bremer (T)

Napoli-Spezia 1-2

(58' Petagna (N), 68' Nzola (S), 81' Pobega (S))

Milan-Juventus 1-3

CLASSIFICA

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Milan 37 16 11 4 1 35 19

Inter 36 16 11 3 2 41 21

Roma 33 16 10 3 3 35 24

Juventus 30 16 8 6 1 32 15

Sassuolo 29 16 8 5 3 29 23

Napoli 28 15 9 1 5 32 15

Atalanta 28 15 8 4 3 36 21

Lazio 25 16 7 4 5 25 25

Verona 24 16 6 6 4 20 15

Benevento 21 16 6 3 7 19 26

Sampdoria 20 16 6 2 8 25 26

Bologna 17 16 4 5 7 23 29

Udinese 16 15 4 4 7 17 23

Fiorentina 15 16 3 6 7 17 23

Cagliari 14 16 3 5 8 23 33

Spezia 14 16 3 5 8 21 31

Torino 12 16 2 6 8 26 33

Parma 12 16 2 6 8 13 31

Genoa 11 16 2 5 9 16 30

Crotone 9 16 2 3 11 16 38