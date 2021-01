Incidente stradale per De Sanctis: asportata la milza, è cosciente

Ore di tensione in casa Roma. Il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un incidente stradale nella notte sulla Cristoforo Colombo ed è stato necessario il ricovero al Gemelli.

De Sanctis ha riportato fratture multiple alle costole dorsali ed è stato sottoposto ad accertamenti. Operato per un’emorragia, all’ex portiere di Roma e Napoli è stata asportata la milza.

De Sanctis è comunque cosciente e il decorso post operatorio prosegue senza complicazioni. La situazione è quindi sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore.

on sarebbe stato rilevato dalla polizia locale l’incidente stradale avvenuto nella notte a Roma, in cui è stato coinvolto Morgan De Sanctis, il dirigente guiallorosso ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Lo si apprende da fonti della polizia locale. Alla centrale dei vigili non sarebbero arrivate richieste di intervento. E’ possibile comunque - si apprende - fare una dichiarazione successiva di incidente se non siano stati coinvolti altri veicoli o provocati danni a cose e persone. L'incidente si sarebbe verificato dopo le 22.