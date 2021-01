Un parmigiano alla guida della Figc regionale: Alberici presidenre del Crer

Un parmigiano, Simone Alberici, è stato eletto presidente del CRER (la Figc regionale dell'Emilia Romagna). Un successo schiacciante per il quarantenne avvocato parmense, che oltre alla carica di numero uno del calcio dilettantistico regionale ha ottenuto anche l'approvazione dei club per le sue candidature a Vicepresidente della LND sulla base dell'area territoriale di appartenenza, di Consigliere Federale sulla base dell'area territoriale di appartenenza e di Consigliere Federale Nazionale. Con lui, nella squadra, altri due parmigiani: Massimiliano Rolandi e Giuliano Gandolfi.

Avallate anche le candidature di Valentina Battistini come Vicepresidente Vicario della LND e di Daniela Saitta per il Collegio dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda la candidatura a Presidente Nazionale della LND, il Presidente Alberici non ha invece designato alcuna figura, riservandosi di indicare una preferenza solo dopo essersi consultato con il nuovo Consiglio Regionale, composto ora da Vincenzo Credi, Franco Fancelli, Giuliano Gandolfi, Giacomo Fantazzini e Carlo Poli, che affiancheranno i confermati Biagio Dragone, Celso Menozzi e Dorindo Sanguanini, oltre alla neoeletta Maria Rebecca Bottoni.

Confermati anche Alessandro d'Errico come Responsabile Regionale del Calcio a 5 e Alberto Malaguti come Responsabile Regionale del Calcio Femminile, mentre i nuovi Delegati Assembleari effettivi sono Mario Fantini, Iacopo Annese, Lorenzo Bongiovanni, Massimiliano Rolandi, Fausto Franchini e Gianfilippo Rossi; Daniele Bandini, Giuseppe Carpi, Giovanni Maggi e Gabriele Tugnoli i supplenti.

Nel nuovo Collegio dei Revisori dei Conti siedono quindi il Presidente Patrizia Brunelli, Gloria Mazziga e Bruno Fini con Ettore Donini e Paolo Manzoni come Revisori dei Conti Supplenti.

"Desidero esprimere i miei più sentiti complimenti ai dipendenti del CRER – dichiara il Presidente Alberici –, a tutta l'organizzazione che ha reso possibile lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva in modalità online e a tutte le Società che hanno partecipato, ben 471 su 609, a conferma di una presenza massiccia (298 i voti a favore dell'Avvocato). Un grande ringraziamento al mio comitato elettorale e alla mia squadra, alle Società che mi hanno appoggiato e anche a quelle che hanno votato Braiati. Sarò il Presidente di tutti. Affronteremo tanti problemi e lo faremo uniti verso il rinnovamento e il cambiamento del Comitato".