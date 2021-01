Milan, sconfitta pesante a S.Siro contro l'Atalanta. L'Inter non ne approfitta, rossoneri campioni d'inverno

L’Atalanta espugna San Siro vincendo contro il Milan per 3-0 nel big match della diciannovesima giornata di Serie A. Decisive le reti di Romero, Ilicic su rigore e Zapata. I rossoneri, nonostante la sconfitta, riescono a laurearsi campioni di inverno, ma restano a quota 43 punti. L’Atalanta, invece, dopo il passo falso contro il Genoa, aggancia la zona Champions al quarto posto portandosi a una sola lunghezza dalla Roma. Avvio sprint dei rossoneri che dopo appena un minuto si rendono pericolosi con Ibrahimovic che si divora un gol fatto, anche se in fuorigioco. La risposta dell’Atalanta arriva con il passare dei minuti: al 18' ci prova Ilicic con il mancino, ma la sfera esce. Match molto fisico che si sblocca al minuto 26 con la rete di Romero: cross di Gosens, dopo lo scambio corto con Ilicic, il numero 17 nerazzurro da dentro l’area piccola non sbaglia e supera Donnarumma in torsione. Gara di personalità dell’Atalanta che mette paura alla formazione di Pioli con la punizione di un ispiratissimo Ilicic, ma questa volta l’estremo difensore del Milan si fa trovare pronto. Allo scadere del primo tempo Ibrahimovic va ad un passo dal pareggio in seguito all’indecisione di Toloi, lo svedese prova la deviazione di ginocchio ma il pallone termina fuori.

Nella ripresa l’Atalanta riparte subito in attacco e raddoppia al minuto 53 con il rigore trasformato da Ilicic dopo la gomitata di Kessiè ai danni dello sloveno. Il Milan prova a reagire ma con scarsi risultati e i nerazzurri vanno vicini al gol con il colpo di testa di Zapata che, però, si stampa sul palo. Il colombiano si rifà al 77' quando cala il tris e mette la parola fine al match.

L’Inter non sfrutta il ko del Milan contro l'Atalanta e strappa uno scialbo 0-0 contro l’Udinese. La squadra di Conte spreca ed è imprecisa, a differenza di quanto visto con la Juventus: una vittoria avrebbe regalato agli ospiti il titolo di campione d’inverno che di fatto finisce nelle mani dei cugini rossoneri. Si tratta di un punto d’oro invece per i friulani alla Dacia Arena. I nerazzurri lasciano spazio di manovra all’Udinese soprattutto nel primo tempo, aspettando gli avversari nella propria metà campo in fase di non possesso. La rete dei padroni di casa si gonfia dopo appena 8 minuti, ma il gol di Lautaro Martinez viene prontamente annullato per fuorigioco. Qualche piccolo acuto dei bianconeri arriva dai piedi di Lasagna, tra i possibili partenti, e Deulofeu. L’unica chance degna di nota dei primi 45' degli uomini di Gotti risulta però al 22' con il colpo di testa fuori misura di Stryger Larsen. Appena 60 secondi dopo Becao compie un errore madornale: Lautaro si trova a tu per tu con Musso il quale si supera miracolosamente sul tiro del connazionale. Al 28' è Barella a sfiorare il vantaggio con un prodigioso destro al volo: la traiettoria si spegne di un soffio a lato.

Nel finale di frazione l’Inter ci riprova senza sufficiente precisione, in particolare con due tiri di Vidal, il primo smorzato e il secondo alle stelle. Nella ripresa alza i giri del motore la 'Beneamata', spesso mancando nell’ultimo passaggio come accade al 63', quando Hakimi fallisce un facile tocco per l'indisturbato Lukaku. Risponde l’Udinese con il suo capitano: De Paul fiora il palo con un destro da fuori area al 67'. Hakimi a sua volta si mangia lo 0-1 al 75' con un destro diagonale dall’interno dell’area. L’ultimo concitato quarto d’ora non porta effetti nonostante le forze fresche inserite da Conte (espulso nel finale per proteste): l’Inter spreca la ghiotta chance di portarsi al comando con il Milan.

Risultati

19^ GIORNATA -

Benevento - Torino 2-2 (venerdì)

Roma - Spezia 4-3

Milan - Atalanta 0-3

Udinese - Inter 0-0

Fiorentina - Crotone ore 20.45

Juventus - Bologna domenica ore 12.30

Genoa - Cagliari ore 15

Verona - Napoli ore 15

Lazio - Sassuolo ore 18

Parma - Sampdoria ore 20.45

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Milan 43 19 13 4 2 39 22

Inter 41 19 12 5 2 45 23

Roma 37 19 11 4 4 41 32

Atalanta 36 19 10 6 3 44 23

Napoli 34 17 11 1 5 40 16

Juventus 33 17 9 6 2 35 18

Lazio 31 18 9 4 5 30 25

Sassuolo 30 18 8 6 4 31 27

Verona 27 18 7 6 5 22 17

Sampdoria 23 18 7 2 9 28 29

Benevento 22 19 6 4 9 23 36

Bologna 20 18 5 5 8 24 31

Udinese 18 19 4 6 9 20 28

Spezia 18 19 4 6 9 26 36

Fiorentina 18 18 4 6 8 18 29

Genoa 15 18 3 6 9 18 30

Torino 14 19 2 8 9 28 37

Cagliari 14 18 3 5 10 23 36

Parma 13 18 2 7 9 14 34

Crotone 12 18 3 3 12 21 41