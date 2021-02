Gigi Buffon rischia di essere di nuovo deferito. Il portiere della Juventus, già deferito per avere pronunciato una espressione blasfema durante Parma-Juve dello scorso 19 dicembre, sarebbe di nuovo inciampato in una bestemmia ieri sera contro l’Inter. L’espressione dopo il gol di Lautaro per il momentaneo vantaggio dei nerazzurri non è stata ravvisata dall’arbitro Calvarese, ma sarebbe stata captata dai microfoni a bordocampo, complice l’assenza del pubblico.

