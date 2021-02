Australian Open, avanti Berrettini e Fognini

Matteo Berrettini debutta con una vittoria convincente agli Australian Open contro un avversario decisamente ostico come il sudafricano Kevin Anderson: 7-6 7-5 6-3 il punteggio di una partita dominata dagli aces (18 quelli di Anderson) tra due dei migliori servizi in circolazione. Al secondo turno affronterà il ceco Tomas Machac, numero 199 del mondo.

‌Comincia bene l’Open d’Australia di tennis anche per Fabio Fognini. L’azzurro ha battuto all’esordio il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-3 e avanza così al secondo turno dove incontrerà Salvatore Caruso in un derby tutto italiano.

Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2021. Il torinese, n.35 del ranking e 31 del seeding, si è imposto 7-5, 6-4, 6-4, in due ore e undici minuti di partita, sullo statunitense Sam Querrey, n.52 ATP. Prossimo avversario lo spagnolo Feliciano Lopez, n.65 ATP. Passa il turno anche Salvatore Caruso, numero 78 del ranking, che festeggia la prima vittoria in carriera agli Australian Open, superando 6-2, 6-4, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, n.139 ATP.

Escono di scena, invece, Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Il palermitano, n.82 del ranking, ha perso 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 contro lo statunitense Mackenzie McDonald, n.192 ATP. Seppi, numero 108 del ranking, è stato sconfitto 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, n.72 ATP.