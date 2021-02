Vince l'Inghilterra 41-18 ma l'Italia non sfigura

Seconda sconfitta di fila, la 29esima in totale, per l’Italrugby nell’edizione 2021 del Sei Nazioni. Dopo essere stati travolti all’esordio dalla Francia allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri del ct Smith si sono arresi all’Inghilterra, vincente a Twickenham con il punteggio di 41-18. La partita è stata però giocata discretamente dagli azzurri che hanno anche segnato due mete. Bigi e compagni torneranno all’Olimpico sabato 27 febbraio per sfidare l’Irlanda nella terza giornata del Torneo.

