Colorno quarto ko consecutivo a Piacenza 29-24

Il Colorno esce sconfitto 29-24 dal Beltrametti di Piacenza e accumula la quarta sconfitta consecutiva. Il terz'ultimo posto si allontana, ma il punto guadagnato porta il Colorno a +12 dalla Lazio ultima in attesa dei recuperi. Il Colorno non è riuscito a mantenere il vantaggio accumulato all'intervallo (21-10 con mete di Marco Silva e van Tonder più due piazzati di Kearns) concedendo possesso e territorio ai Lyons che si sono riportati in vantaggio 22-21 con due mete, poi, dopo il piazzato di Kearns, definitivamente sopra con la meta del bonus al 74'.

