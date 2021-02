Australian Open: Nadal non lascia scampo a Fognini, Berrettini infortunato si ritira senza giocare

Fabio Fognini si ferma negli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista ligure, n.17 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, in poco più di due ore e un quarto di partita, allo spagnolo Rafael Nadal, n.2 del ranking e del seeding, alla 16esima partecipazione allo Slam australiano che è riuscito a vincere soltanto una volta, nel 2009, ma dove ha disputato altre quattro finali. Il fuoriclasse iberico, che a Melbourne prova a battere il record di trofei Slam (20) detenuto in coabitazione con Roger Federer, attende al prossimo il greco Stafanos Tsitsipas che si è qualificato senza giocare perché Matteo Berrettini si è ritirato per infortunio. Probabilmente si tratta di uno strappo muscolare. L'Italia quindi perde in colpo solo entrambi i suoi giocatori rimasti in gara.

