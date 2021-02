MELBOURNE - La numero 3 mondiale Naomi Osaka si è qualificata a pieno titolo per le semifinali degli Australian Open battendo a Melbourne la taiwanese Hsieh Su-Wei (71/a in classifica) 6-2, 6-2 in poco più di un’ora.

La giapponese, tre volte vincitrice del Grande Slam, affronterà la numero 2 del mondo Simona Halep o l’americana Serena Williams per un posto in finale.

‌