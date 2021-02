Il marito vieta la partenza al cittì delle iraniane

Samira Zargari, ct della nazionale iraniana femminile di sci alpino, non ha potuto seguire la squadra a Cortina per i Mondiali perchè il marito le ha proibito di partire. E’ quanto riportano i media locali, ripresi dalla versione in lingua persiana della BBC. Le leggi iraniane prevedono che le donne debbano avere l'autorizzazione dei mariti per ottenere il passaporto e successivamente il via libera per viaggiare e nel caso della Zargari la Federazione avrebbe provato fino all’ultimo a trovare una soluzione ma invano, tanto che la squadra è stata affidata a Baqer Kalhor.