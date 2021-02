Zebre, vittoria (26-15) con sorpasso contro i Dragons

Il tredicesimo turno del Guinness PRO14 è delle Zebre che, allo Stadio Lanfranchi di Parma, superano i Dragons nel punteggio e anche nella classifica del Girone A del torneo: 26-15 il risultato finale della sfida che ha visto i multicolor volare in meta con Giammarioli nel primo tempo e con Masselli nella ripresa. Una prova di grande attenzione nelle fasi statiche e precisione offensiva per il XV di coach Bradley che ottiene così la sua quinta vittoria stagionale, la quarta in campionato celtico.

