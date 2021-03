Accordo Parma baseball con Omar Bencomo

Il Parma baseball annuncia di aver raggiunto un accordo con il lanciatore Omar David Bencomo Lamas. Omar Bencomo è nato a Valencia, Venezuela, il 10 febbraio 1989, lancia e batte destro.

Nel 2007 ha firmato il primo contratto professionistico con l'organizzazione dei Tampa Bay Rays. Ha giocato negli Stati Uniti fino al 2019 con le franchigie dei Minnesota Twins, del Florida Marlins e dei Baltimore Orioles raggiungendo il livello di triplo A nel 2017. Nel 2015 ha lanciato in Independent League per i Wichita Wingnuts.

Nel corso dei mesi invernali ha sempre vestito la divisa dei Bravos di Margarita nella Lega invernale venezuelana: al termine della Regular Season del 2017 è stato selezionato dai Cardenales de Lara con i quali ha giocato la fase decisiva del campionato.

Nel 2014 ha conosciuto il baseball italiano giocando in serie A per la formazione del Senago dopo aver sostenuto un importante intervento chirurgico alla schiena che ne avrebbe potuto fermare la carriera. In quell'occasione suo recupero è apparso completo come dimostrano il record di 8 vittorie e 2 sconfitte, una media punti guadagnati di 0.65 ed una collana di 153 strikeout realizzati in 111 riprese.

Nel 2017 ha preso parte al World Baseball Classic con la nazionale del Venezuela. Nella prima fase ha incontrato due volte l'Italia. Nella prima gara, vinta dal Venezuela per 11 a 10, è stato utilizzato per una ripresa nella quale non ha concesso né punti né valide agli azzurri mettendo a segno uno strikeout. Nella gara di spareggio per l'ammissione alla seconda fase, anche questa vinta dal Venezuela con il finale di 4 a 3, ha lanciato tre riprese immacolate concedendo quattro valide e mettendo a segno 5 K.

Nel 2019 ha affrontato il difficile campionato messicano con i Tecolotes de los dos Laredos, i Sultanes de Monterrey e i Bravos de Leon.