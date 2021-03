Sassuolo-Napoli, di tutto: gol, rigori , legni e il 3-3 che arriva al 95'

Succede di tutto tra Sassuolo e Napoli, tra errori e prodezze. Al Mapei Stadium decidono due rigori negli ultimi minuti, il primo realizzato da Insigne e il secondo da Caputo su sciocchezza di Manolas: finisce 3-3. Ennesimo passo falso degli azzurri che sembravano aver in mano la vittoria a pochi secondi dal termine. I partenopei inizialmente faticano a trovare un riferimento davanti, complici i ritmi non irresistibili del primo quarto d’ora di gara. Proprio al 15' si accende un ispirato Berardi, cui tiro è deviato prontamente da Meret. Anche il Napoli si affaccia in avanti e al 21' trova il gol del vantaggio, che però viene annullato dopo un attento consulto della sala Var: Insigne era infatti in offside al momento del passaggio. Inutile il suo splendido destro a giro dall’interno dell’area. Al 36' viene invece convalidato senza troppi dubbi l'autogol di Maksimovic: sinistro velenoso da calcio da fermo di Berardi e deviazione sfortunata del difensore serbo. La squadra di Gattuso reagisce istantaneamente, lo fa con Piotr Zielisnki: il polacco riceve dal limite dell’area battendo Consigli con un mancino perfetto al 38'. Sembra profilarsi un pareggio nei primi 45', ma Hysaj commette una leggerezza su Caputo proprio a ridosso del recupero.

L'arbitro Marini indica il dischetto: dagli undici metri va Berardi, freddo a insaccare il 2-1 con cui si chiude la prima frazione. Le emozioni abbondano anche nella ripresa. Al 57' Maksimovic prova a farsi perdonare ma incorna alto da posizione invitante. Una decina di minuti dopo invece Berardi sfiora la doppietta con fiammata improvvisa: traversa piena dell’attaccante al 68'. Sfortunato il Sassuolo che va a colpire un altro legno poco dopo con Caputo: questa volta è il palo a salvare gli azzurri su un tiro a Meret battuto. Dall’altro lato Di Lorenzo non fallisce un gol a porta sguarnita al 72': il 2-2 prende il nome del terzino destro che in spaccata concretizza il cross di Insigne. Al minuto 89' Haraslin manda dal dischetto il Napoli con un fallo ingenuo: con personalità lo stesso Insigne fa esultare Gattuso con un rigore perfetto. Sembra tutto fatto per il Napoli, ma Manolas commette una sciocchezza madornale a pochi secondi dal triplice fischio: fallo e terzo rigore della serata che va a siglare Caputo per il 3-3 conclusivo.

Risultati

Lazio - Torino non disputata

Juventus - Spezia 3-0

Sassuolo - Napoli 3-3

Atalanta - Crotone

Benevento - Verona

Cagliari - Bologna

Fiorentina - Roma

Genoa - Sampdoria

Milan - Udinese

Parma - Inter giovedì ore 20.45

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 56 24 17 5 2 60 24

Milan 52 24 16 4 4 47 29

Juventus 49 24 14 7 3 48 20

Atalanta 46 24 13 7 4 55 31

Napoli 44 24 14 2 8 52 28

Roma 44 24 13 5 6 48 37

Lazio 43 24 13 4 7 38 32

Sassuolo 36 24 9 9 6 39 36

Verona 35 24 9 8 7 31 27

Sampdoria 30 24 9 3 12 33 36

Bologna 28 24 7 7 10 32 37

Udinese 28 24 7 7 10 26 33

Genoa 26 24 6 8 10 26 36

Fiorentina 25 24 6 7 11 25 36

Spezia 25 25 6 7 12 32 46

Benevento 25 24 6 7 11 25 44

Torino 20 23 3 11 9 33 41

Cagliari 18 24 4 6 14 26 41

Parma 15 24 2 9 13 19 47

Crotone 12 24 3 3 18 23 57