Europei indoor, Bocchi in finale nel triplo

Vola in finale nel salto triplo degli Europei Indoor di atletica, a Torun (in Polonia), l’azzurro Tobia Bocchi. Il parmigiano indirizza subito la qualificazione al primo hop-step-jump con la misura di 16,40. Una prestazione che il triplista dei Carabinieri, allenato da Renato Conte, non riesce a incrementare nel corso dei due successivi ingressi in pedana (16,38 e un 14,94 soltanto abbozzato) ma che gli basta per l'accesso alla prima finale continentale fra i "grandi" in carriera. Il 23enne azzurro, che quest’anno si è spinto fino a 16,89, completa il primo round al quinto posto e nella mattinata di domenica (alle 10.50) potrà recitare il ruolo di outsider. Già oltre i diciassette metri il portoghese Pedro Pablo Pichardo (17,03), a seguire il tedesco Max Hess (16,86), l’azero Alexis Copello (16,84) e il polacco Adrian Swiderski (16,45), quindi Bocchi.



"Sono davvero contento perchè sarà finale a otto e quindi avremo sei salti a disposizione": le parole di Bocchi, al secondo Euroindoor, dopo quello di Glasgow 2019. "La pedana sembra spingere molto, oggi ho avuto un po' di incertezza perché nelle ultime due settimane non sono riuscito ad allenarmi quanto volessi, a causa di qualche problemino. Ora vedremo di dare il massimo in finale: sarà particolare, come lo è tutto in questo periodo, e vedremo di divertirci e tirare fuori il meglio", ha aggiunto l’atleta emiliano.