Tommaso Saccardi 11mo, migliore degli italiani dopo la prima manche dello slalom

E’ lo svizzero Fadri Janutin a guidare, in comproprietà con l’americano Benjamin Ritchie, la prima manche dello slalom ai Mondiali junior di Bansko, ultima gara del programma maschile prima di lasciare il campo alle donne. Il tempo dei due appaiati in testa è di 50"89, con un vantaggio di 27 centesimi sull'elvetico Joel Luetolf, al terzo posto. Per l'Italia c'è l’11/o posto di Tommaso Saccardi, a 1"78 dalla coppia di testa. Fuori Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Matteo Bendotti. La seconda manche è programmata per le 11.30.