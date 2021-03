L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è ricoverato dopo l’annunciata positività al Covid-19 del 26 febbraio scorso. La notizia è stata confermata dalla stessa società brianzola. Galliani, in ospedale da qualche giorno, è in buone condizioni e la scelta del ricovero è stata presa in via precauzionale, al fine di poterlo monitorare.

