Il Crotone spaventa, poi il Bologna ribalta: finisce 2-3

Finisce 2-3 la sfida tra Crotone e Bologna, un risultato che rende ancora più complicata la disperata rimonta dei calabresi sempre più ultimi in classifica. Avanti 2-0, la squadra di Cosmi nella ripresa si fa ribaltare dai rossoblù. L'avvio è tutto di marca felsinea con la prima grande occasione che capita sulla testa di Palacio, bravo a girare in porta il cross di Barrow ma sfortunato a trovare la grande risposta di Cordaz. Con il passare dei minuti, però, il Crotone esce fuori dal guscio sfiorando la rete prima con Molina, che di testa manda alto da pochi passi, e poi con Simy che da posizione defilata non trova la deviazione vincente. L’appuntamento con il gol, per la squadra di Cosmi, è solo rimandato: al 32' è Messias, su punizione concessa per fallo di Soumaoro su Di Carmine, a trovare il vantaggio con un tiro cross che passa tra le gambe di tutti beffando Skorupski. Il raddoppio arriva poco dopo: l’arbitro Fourneau non vede una trattenuta di Soumaoro in area, ma l'episodio non sfugge al VAR che lo richiama convincendolo ad assegnare il rigore. Dal dischetto Simy non sbaglia firmando il raddoppio che permette ai padroni di casa di andare al riposo sul doppio vantaggio.

La ripresa si apre con il Bologna a spingere sull'acceleratore e il Crotone a difendere il risultato. Il gol è nell’aria e arriva puntuale al minuto 62 quando Palacio vince un rimpallo e serve Soumaoro che, a due passi dalla porta, spinge il pallone in rete per il 2-1 facendosi perdonare gli errori del primo tempo. La rete restituisce vigore al Bologna che si getta in avanti trovando il pareggio con un gran destro a giro di Schouten che, dal limite dell’area, non lascia scampo a Cordaz. Il Crotone non molla, Messias, ancora una volta, ci prova con il sinistro trovando la respinta di Skorupski mentre per il Bologna è Sansone a sfiorare la rete con il sinistro che Cordaz para non senza difficoltà. La rete decisiva, però, è quella di Skov Olsen che ribadisce in rete il tiro di Palacio respinto da Cordaz regalando a Mihajlovic 3 punti che permettono ai felsinei di sognare un piazzamento europeo.

SERIE A - 28^ GIORNATA - 21/03

Parma - Genoa 1-2

Crotone - Bologna 2-3

Spezia - Cagliari ore 18

Inter - Sassuolo rinviata

Verona - Atalanta ore 12.30

Juventus - Benevento

Sampdoria - Torino

Udinese - Lazio

Fiorentina - Milan ore 18

Roma - Napoli ore 20.45

LA CLASSIFICA

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 65 27 20 5 2 65 26

Milan 56 27 17 5 5 50 31

Juventus 55 26 16 7 3 54 22

Atalanta 52 27 15 7 5 63 34

Napoli 50 26 16 2 8 56 29

Roma 50 27 15 5 7 51 40

Lazio 46 26 14 4 8 42 37

Sassuolo 39 27 10 9 8 45 44

Verona 38 27 10 8 9 36 32

Bologna 34 28 9 7 12 39 44

Udinese 33 27 8 9 10 30 35

Sampdoria 32 27 9 5 13 37 42

Genoa 31 28 7 10 11 30 40

Fiorentina 29 27 7 8 12 33 42

Spezia 26 27 6 8 13 34 50

Benevento 26 27 6 8 13 27 52

Torino 23 26 4 11 11 39 49

Cagliari 22 27 5 7 15 30 46

Parma 19 28 3 10 15 26 54

Crotone 15 28 4 3 21 32 70