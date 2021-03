L'impresa del Benevento vale doppio: salvezza e scudetto. 1-0 alla Juve. Toro ko con la Samp

La Juventus perde in casa 1-0 contro il Benevento e manca il momentaneo sorpasso al secondo posto ai danni del Milan. La squadra di Pirlo ha provato a prendere subito in mano il gioco con un possesso palla insistente e la prima occasione arriva già dopo 3', con Cristiano Ronaldo che da dentro l'area calcia in diagonale di poco a lato. Il Benevento risponde aumentando l’aggressività e tentando di riconquistare la palla nella metà campo bianconera, come effettivamente accade in un paio di circostanze. Negli ultimi 15' del primo tempo la Juventus si rende pericolosa con un’iniziativa personale di Morata, che arrivato al limite dell’area calcia su Montipò, e con un colpo di testa di Bonucci su calcio d’angolo. Nel mezzo un calcio di rigore prima assegnato da Abisso per un presunto tocco di mano di Foulon, e poi revocato dopo l’on field review. Poco dopo gol annullato a Ronaldo in fuorigioco. Nella ripresa la Juventus spinge e tiene dietro il Benevento, ma le occasioni latitano. Quella più grossa nasce dai piedi di un giocatore del Benevento, Barba, verso la propria porta protetta bene da Montipò che salva.

Al 69' il Benevento riesce a capitalizzare il suo pressing alto: Arthur cerca un pericoloso passaggio in orizzontale nei pressi della propria area, Gaich raccoglie il pallone, lo protegge e calcia battendo Szczesny per l’1-0 a sorpresa. Colpo duro per la Juventus che reagisce alla ricerca del pari, con una buona opportunità per Ronaldo su cui è ancora pronto Montipò. Il portiere dei campani dice ancora di no a CR7 in due occasioni e nella seconda Danilo spreca sulla ribattuta nell’area piccola calciando alto. Il Benevento si difende con ordine fino al fischio finale: dopo sette vittorie consecutive all’Allianz Stadium e tre negli ultimi tre turni di campionato, la Juventus cade contro il Benevento che conquista 3 punti fondamentali in ottica salvezza.

Risultati

Parma - Genoa 1-2 (venerdì)

Crotone - Bologna 2-3 (sabato)

Spezia - Cagliari 2-1 (sabato)

Inter - Sassuolo rinviata

Verona - Atalanta 0-2

Juventus - Benevento 0-1

Sampdoria - Torino 1-0

Udinese - Lazio 0-1

Fiorentina - Milan ore 18

Roma - Napoli ore 20.45

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 65 27 20 5 2 65 26

Milan 56 27 17 5 5 50 31

Juventus 55 27 16 7 4 54 23

Atalanta 55 28 16 7 5 65 34

Napoli 50 26 16 2 8 56 29

Roma 50 27 15 5 7 51 40

Lazio 49 27 15 4 8 43 37

Sassuolo 39 27 10 9 8 45 44

Verona 38 28 10 8 10 36 34

Sampdoria 35 28 10 5 13 38 42

Bologna 34 28 9 7 12 39 44

Udinese 33 28 8 9 11 30 36

Genoa 31 28 7 10 11 30 40

Fiorentina 29 27 7 8 12 33 42

Spezia 29 28 7 8 13 36 51

Benevento 29 28 7 8 13 28 52

Torino 23 27 4 11 12 39 50

Cagliari 22 28 5 7 16 31 48

Parma 19 28 3 10 15 26 54

Crotone 15 28 4 3 21 32 70