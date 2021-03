Accolto il ricorso di Giovanni Bia, annullata la decisione del TNA

Ottime notizie per Giovanni Bia, parmigiano ed ex calciatore del Parma (oltre che di tante altre squadre di serie A). La Corte Nazionale di Appello Antidoping ha accolto il ricorso proposto da Giovanni Bia il 10 febbraio 2021, avverso la decisione pronunciata dal Tribunale Nazionale Antidoping di NADO Italia il 4 dicembre 2020, depositata con la motivazione il 20 gennaio 2021, nel procedimento a suo carico e, per l’effetto annulla la decisione pronunciata dal Tribunale Nazionale Antidoping il 4 dicembre 2020, depositata con la motivazione il 20 gennaio 2021, nel procedimento a carico di Giovanni Bia.

