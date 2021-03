Bertozzi: "WiMore Energy, ogni allenamento come una partita"

Il riposo nello scorso weekend è costato alla WiMORE Energy Parma, ora scesa al terzo posto, il momentaneo sorpasso in classifica da parte di Canottieri Ongina, che ha appaiato in vetta lo Stadium Mirandola pur con tre gare in più all’attivo. In un girone E1 del campionato di Serie B, condizionato dai molti asterischi e rinvii, che lasciano ancora aperti i giochi in chiave primato: un treno a cui vuole rimanere aggrappata il più possibile la squadra di coach Cavallini attesa sabato pomeriggio alle 19,30 dall’ultima trasferta della prima fase al PalaPanini in casa del Modena Volley prima dei due recuperi post pasquali tra le mura amiche di fronte a Moma Anderlini e alla stessa Mirandola, che alla luce delle due partite in più da recuperare e del percorso netto compiuto finora è la favorita d’obbligo per chiudere al comando. Parma proverà a renderle la vita difficile puntando sulla crescita esponenziale del giovane schiacciatore Lorenzo Bertozzi, classe 2002, prodotto del vivaio dell’Energy, che si sta guadagnando a suon di punti e prestazioni il proprio spazio e non ha minimamente accusato il salto di categoria tanto da essere una delle più liete sorprese in una stagione atipica e fortemente rallentata dall’emergenza Covid-19. “Sapevamo che il campionato sarebbe stato complicato da questo punto di vista ma continuiamo a mantenere la concentrazione su ogni singolo allenamento che affrontiamo come se fosse una partita vera e propria”.

Che WiMORE ritroveremo dopo la sosta forzata?

“Dopo la vittoria con Ongina abbiamo avuto l’occasione di conoscere meglio il nuovo allenatore Cavallini durante questo periodo di pausa, andremo a Modena con più convinzione e unione che ci dovranno contraddistinguere”.

Quanto sarà emozionante giocare sabato al PalaPanini?

“E’ una bella emozione scendere in campo nell’altro tempio della pallavolo però dobbiamo rimanere concentrati su Modena Volley che all’andata ci aveva creato qualche difficoltà”.

In cosa ti senti cresciuto maggiormente?

“Sicuramente nell’atteggiamento che ho in partita, ho preso più confidenza con il campo e non vedo l’ora di dare il massimo anche sabato”.

RISULTATI NONA GIORNATA GIRONE E1:

WiMORE Energy Parma-Stadium Mirandola 17/04 ore 18

Moma Anderlini-Modena Volley *rinviata

Ama San Martino-Canottieri Ongina 0-3 (16-25, 20-25, 25-27)

CLASSIFICA GIRONE E1:

Stadium Mirandola***, Canottieri Ongina 15; WiMORE Energy Parma* 13; Moma Anderlini***, Modena Volley* 6; Ama San Martino 5.

*una partita in meno

**tre partite in meno