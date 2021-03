Morto in un incidente stradale Daniel Guerini, aveva 19 anni e giocava nella Primavera della Lazio

Incidente mortale in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, a Roma. Il bilancio è di un morto e tre feriti. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 20, quando due auto, una Mercedes classe A e una Smart forfour, si sono scontrate. A perdere la vita è stato un giovane che si trovava nella Smart, Daniel Guerini, di 19 anni. Era molto conosciuto in quanto giocava nella Primavera della Lazio. I due amici che erano con lui, entrambi 18enni, sono stati trasportati uno in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove si trova in prognosi riservata, e l'altro in codice arancione all’ospedale Tor Vergata. Il conducente della Mercedes, di 67 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Casilino

