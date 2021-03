Bahrain, Verstapper domina le libere 3. Qualifiche dalle 16

Max Verstappen fa registrare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di libere nel Gran Premio del Bahrain. Dopo aver chiuso in testa in FP1 e FP2, il pilota della Red Bull ferma il cronometro a 1'30"577 e rifila sette decimi alla Mercedes di Lewis Hamilton, confermandosi come grande favorito per la prima pole position del Mondiale di Formula 1. Al terzo posto c'è l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1"006), che mantiene alle spalle le Mercedes e Red Bull di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Le Ferrari girano con gomme medie piazzando Carlos Sainz al sesto posto e Charles Leclerc all’undicesimo. L'appuntamento con le qualifiche è in programma alle 16 italiane.

