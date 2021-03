Formula Uno: pole di Verstappen in Bahrain, Leclerc parte quarto

Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la prima pole position della stagione nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo del Mondiale di Formula 1 del 2021. L’olandese precede la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton che domani partirà in seconda posizione. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ottava la Rossa di Carlos Sainz.

Parte in terza posizione la Mercedes di Valtteri Bottas, mentre è quinta la Alpha Tauri di Pier nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione 2021 di Formula 1. Poi le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Nona posizione in griglia per la Apline-Renault di Fernando Alonso, chiude la top ten la Aston Martin di Lance Stroll. Parte dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.