Riunione in Regione sulle Zebre, Rainieri: "Fondamentale farle restare a Parma"

Si è tenuta a Bologna nel palazzo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna una riunione istituzionale, organizzata su iniziativa di Fabio Rainieri, vicepresidente della stessa Assemblea regionale, per valutare le prospettive di mantenere la franchigia delle Zebre in Emilia-Romagna e, in particolare, a Parma dove ha sede da quando è nata.

All’incontro hanno partecipato oltre a Rainieri, il presidente del comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione Italiana Rugby, Giovanni Poggiali, i consiglieri federali Antonella Gualandri e Gianni Fava e, in rappresentanza della Giunta regionale, Gianmaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna.

Tutti gli intervenuti hanno concordato come sia fondamentale mantenere sul territorio regionale la sede di una delle due franchigie professionistiche (l’altra è il Benetton Treviso) che militano nel campionato interconfederale Guinness pro 14. “Lo si deve ad una grande tradizione rugbistica presente in Emilia-Romagna da più di 90 anni ma anche all’importanza di poter continuare ad avere a Parma, quale realtà dotata di impianti adeguati ad un alto livello competitivo e formativo, come il Lanfranchi e la Cittadella del rugby, nonché epicentro di un’area in cui da Piacenza a Reggio Emilia passando per Colorno e Noceto e arrivando fino a Viadana, sono presenti società di primo piano in questo sport”. Ha affermato Rainieri rimarcando l’importanza di un impegno anche a livello politico istituzionale per evitare che la franchigia prenda anch’essa la via del Veneto o di un'altra Regione.

La riunione si è quindi conclusa con l’impegno di far incontrare a breve, possibilmente a Parma presso la Cittadella del rugby, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini con Mario Innocenti, Presidente della FIR (Federazione Italiana Rugby) proprietaria della stessa franchigia, per valutare la possibilità di costruire un nuovo progetto sulle Zebre per radicarle ancora più a Parma in rappresentanza di tutto il movimento rugbistico emiliano-romagnolo.