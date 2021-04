Augusta Masters, Rose resta leader, Molinari supera il taglio

Justin Rose resta al comando della 85esima edizione del The Masters, ultimo Major del 2020 (quando fu posticipato da aprile a novembre per Covid) e primo del 2021. Ad Augusta, in Georgia, Rose (137, -7) dopo il secondo giro ha un colpo di vantaggio su Will Zalatoris e Brian Harman e due su Jordan Spieth, vincitore nel 2015, Mark Leishman. Passa il taglio Francesco Molinari, 47esimo (74 73 +3), mentre sono stati eliminati il campione uscente Dustin Johnson (+5) e Rory McIlroy (+6).

golf