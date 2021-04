Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo. In finale ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 il russo Andrey Rublev. Per il 22 enne greco si tratta del primo Masters 1000 in carriera ed sesto titolo nel circuito ATP.

Tsitsipas

Atp Montecarlo