I Panthers battono i Guelfi all'over time

Al termine di una partita combattutissima e senza momenti di pausa, caratterizzata da un continuo alternarsi nel punteggio, i Panthers hanno battuto i Guelfi Firenze al primo over time con il punteggio di 41-34. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 34-34 con una rimonta nel finale delle pantere che, dopo essere state quasi sempre in vantaggio, si erano viste scavalcare a poco più di due minuti dalla fine. Determinanti le ottime prove di Alinovi, Malpeli Avalli e del quarterback Hennessy. I Panters restano così solitari in testa alla classifica con tre vittorie e nessuna sconfitta.

