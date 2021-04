Vanessa Ferrari bronzo europeo sulle note di Bella Ciao

Vanessa Ferrari si mette al collo il bronzo al corpo libero nella seconda giornata di finali per attrezzo del Campionato Europeo di Basilea, in Svizzera. Per la ginnasta di Orzinuovi - classe 1990 - è la quinta medaglia continentale in questa specialità, (dopo i due ori ad Amsterdam 2007 e Sofia 2014 nonchè i due argenti a Volos 2006 e, in casa, a Milano 2009) e l’ottavo podio senior della sua lunga carriera, contando anche i piazzamenti di squadra in Grecia e a Bruxelles, e il titolo individuale assoluto in Olanda. L’albo d’oro dell’Artistica femminile si aggiorna quindi e, con il bronzo di Maria Teresa Gargano nel 2004, sale a sei medaglie europee al corpo libero. Il 25 aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, il caporal maggiore dell’Esercito italiano, con il suo esercizio montato sulle note di "Bella Ciao" torna a vincere in campo europeo dopo sette anni. Con uno Tsukahara avvitato, un doppio teso, una doppia in presa, un enjambè cambio ad anello con enjambè cambio un giro, uno Tsukahara, un Gojan, un "Ferrari" (tour jetè ad anello con mezzo giro - l’elemento del codice dei punteggi che porta il suo nome) e una ribaltata teso avvitato, ottiene 13.600 punti e la piazza d’onore dietro all’inglese Jessica Gadirova (pt. 13.966), che prende lo scettro di specialità dalla campionessa uscente di Mersin 2020, la romena Larisa Iordache.



Martina Maggio - agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato - è arrivata quinta nella finale alla trave all’europeo di Basilea. Per la ginnasta di Villasanta (MB) - medaglia d’oro al volteggio al campionato junior di Berna (SUI) nel 2016 - è il secondo campionato Continentale dopo quello di Cluj Napoca (ROU) del 2017, dove arrivò 6ª nel concorso generale. L'esercizio, composto da un enjambè cambio, un enjambè anello collegato a enjambe pari, un flik salto/salto, un enjambè cambio ad anello, una ruota senza, una ribaltata senza costale e un giro in passe rondata 1 ½, è stato valutato con un 13 netto. Melanie De Jesus Dos Antos vince la medaglia d’oro con il personale di 13.900. La francese ottiene il titolo di specialità togliendolo a Larisa Iordache, che lo aveva conquistato a Mersin nel 2020. Assente oggi la romena perchè costretta al ritiro per un sopraggiunto malore dopo la fase di qualificazione che le ha permesso di strappare il pass per l’Olimpiade di Tokyo.



Carlo Macchini è il quarto miglior ginnasta alla sbarra del 9° Campionato Europeo di Artistica maschile di Basilea. Il primo ginnasta italiano ad eseguire un "Pegan" - elemento che dalla dorsale rappresenta un doppio salto mortale avanti con mezzo giro, impugnando la sbarra e proseguendo con una gran volta frontale - si ritaglia un posto tra i grandi interpreti dell’Artistica maschile azzurra a livello continentale. L’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è entrato in finale come penultimo ginnasta e la giuria ha valutato il suo esercizio con 13.600 punti validi per i piedi del podio svizzero. Mezzo punto perso dopo il giro Adler con mezzo giro che doveva proseguire avanti e invece è tornato indietro. Questo il motivo della quarta posizione di Carlo Macchini al Campionato Europeo 2021. La medaglia d’oro di questa specialità è stata vinta da David Belyavskiy con 14.066 punti. Il russo succede al lituano Robert Tvorogal che aveva trionfato nell’Europeo di Mersin 2020. Con il bronzo al corpo libero di Vanessa Ferrari arrivano a tre le medaglie - sommando i due bronzi ad anelli e corpo libero di Salvatore Maresca e Nicola Bartolini - della delegazione azzurra a Basilea.