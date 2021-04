Anche Sonego e Gauff ai grandi tornei di maggio a Parma

L’azzurro Lorenzo Sonego, attuale numero 32 al mondo, e l’ex top 10 Richard Gasquet, fra gli uomini.

La canadese Bianca Andreescu, che occupa la posizione numero 6 del ranking Wta, e l’astro nascente del tennis mondiale Cori Gauff, fra le donne.

Bastano già questi quattro nomi inseriti nelle entry list appena diramate (ma le sorprese, in tabellone, potrebbero non finire qui...) per comprendere la portata della cifra tecnica che caratterizzerà il doppio appuntamento con l’Emilia-Romagna Open», nella nostra città.

Si comincia al Tennis Club Parma di Mariano, pronto dal 15 al 22 maggio ad accogliere il torneo Wta 250 organizzato insieme a Mef Tennis Events.

I favori del pronostico sono naturalmente indirizzati verso la Andreescu, che proprio in questi giorni ha dovuto rinunciare alla partecipazione al torneo di Madrid perché positiva al Covid, ma che spera di ristabilirsi per Parma. Due anni fa la canadese si aggiudicò l’Us Open superando Serena Williams, mentre nella stagione in corso è andata ad un passo dal successo a Miami, dove – opposta in finale alla numero uno al mondo Ashleigh Barty - è stata costretta al ritiro per infortunio.

Sulla terra rossa di Mariano ci sarà la croata Petra Martic, che da poche settimane è allenata da Francesca Schiavone. Grande attesa infine per Cori Gauff, che a 17 anni appena compiuti occupa già la posizione numero 34 della classifica mondiale e che, a Parma, gioca praticamente...in casa, visto il contratto di sponsorizzazione che la lega alla Barilla.

«Coco» è la più giovane tennista di sempre ad aver vinto un match in uno Slam: accadde a Wimbledon, nel 2019, quando la Gauff (a 15 anni e 122 giorni) riuscì a spuntarla sulla «regina» dell’erba londinese, l’allora 39enne Venus Williams.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le wild card per il Wta 250 di Mariano: in lizza, le migliori italiane del circuito.Scalda i motori anche il Tc President di Montechiarugolo, dove dal 22 al 29 maggio andrà in scena lo spettacolo dell’Atp 250.

Il primo degli iscritti è Sonego, che in questa stagione ha trionfato a Cagliari, collocando in bacheca il suo secondo titolo Atp dopo quello conquistato ad Antalya nel 2019.

Qualche giorno fa, il tennista torinese è stato vittima di un piccolo incidente domestico, ma dovrebbe recuperare già per il torneo di Madrid che inizia lunedì. Gli altri azzurri in campo al Tc President saranno Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti.

Oltre al francese Gasquet ed al connazionale Benoit Paire, ci sarà il gigante statunitense John Isner, protagonista nel 2010 a Wimbledon della partita più lunga della storia del tennis: tra lui (uscito vincitore da quel confronto) e Mahut fu una battaglia epica, durata 11 ore e 5 minuti spalmati in tre giorni.

Resta viva l’ipotesi di una partecipazione all’Atp 250 di Parma dell’ex numero uno al mondo Andy Murray, cui potrebbe essere destinata una wild card.

All’Emilia-Romagna Open occhi puntati infine sui talenti Emil Ruusuvuori e Sebastian Korda e su Frances Tiafoe, che proprio lo scorso anno a Montechiarugolo vinse l’Atp Challenger 125.