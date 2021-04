Rimandato al 2022 il motoraduno dedicato a Marco Simoncelli

E’ stato rimandato al prossimo anno il motoraduno dedicato a Marco Simoncelli. Per otto anni, nel weekend di fine aprile, la cittadina di Coriano, nell’entroterra riminese, è stata invasa da un festoso popolo di motociclisti grazie al motoraduno nel nome e nel ricordo di Marco Simoncelli, coordinato dai '58Boys'.



«Gli ultimi due anni purtroppo - spiega l’assessore comunale allo sport Gianluca Fabbri - non è stato possibile organizzare una qualsiasi manifestazione del genere ma l’Amministrazione, insieme a tutti coloro che amano il 'Sic', danno appuntamento all’anno prossimo per ripetere quello che per anni è stato un evento clou a Coriano, atteso e amatissimo da migliaia di motociclisti provenienti da ogni parte d’Italia».