Tutto esaurito a Sala Baganza per il trofeo Aci

Con il ritorno alla zona gialla sono ricominciate in tutta Italia le gare di golf e la ripartenza per il Golf del Ducato è stata veramente alla grande. Il campo La Rocca di Sala Baganza ha infatti ospitato sabato la prima tappa del 2021 dell'ambitissimo circuito nazionale Aci Golf, una delle pochissime gare a mettere in palio per i vincitori delle singole categorie un viaggio premio in occasione della finale nazionale in programma a settembre ad Acaya in Salento.

Al richiamo non hanno saputo resistere giocatore di ogni parte d'Italia e si è arrivati al "tutto esaurito". I vincitori sono risultati Luca Francesco Gaimari (69) miglior di prima categoria, Stefano Remedi (77) miglior lordo, Mattia Galluzzi (44) miglior netto in seconda categoria, Christian Minelli (39) miglior netto in terza categoria, Isotta Mori (38) miglior lady e Giuseppe Fantoni (37) miglior gentlemen. A premio in prima categoria anche Edoardo Borettini (70) e Paolo Ballarini (70), in seconda Roberto Piras (42) e Roberto Curà (42), in terza Maria Emilia Bormioli (36) e Sara Galia (36). Nella categoria Amici successi di Matteo Gaibazzi (73), Nicola Savina (43) e secondi posti per Nicola Pastori (73) e Andrea Coruzzi (39). Miglior lordo Andrea Gaibazzi (76).