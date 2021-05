«Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega». Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine di un incontro a Napoli. La Juventus è l’unica italiana a non essersi ancora sfilata dal progetto Superlega.