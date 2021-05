Salernitana in Serie A. Monza ai playoff, Cosenza retrocesso

La Salernitana è promossa in Serie A, torneo da cui mancava dalla stagione 1998-'99. La squadra campana ha ottenuto la certezza della promozione grazie al successo di oggi per 3-0 sul campo del Pescara, e alla contemporanea sconfitta del Monza contro il Brescia.

Monza ai playoff, dove partirà dalle semifinali, così come il Lecce, mentre nel primo turno del minitorneo che vale un posto in serie A si affronteranno Venezia e Chievo e Cittadella e Brescia.

Il Cosenza, che ha perso lo scontro diretto con il Pordenone, retrocede in Serie C, assieme alle già 'condannate' Virtus Entella, Pescara e Reggiana. I calabresi scendono senza passare dai playout perchè hanno chiuso quartultimi e il loro distacco dalla quintultima supera i quattro punti.

Sono questi gli ultimi verdetti usciti dal turno conclusivo della 'regular season' della Serie B, che ha visto direttamente promosse nella massima serie Empoli e Salernitana.

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Empoli 73 38 19 16 3 68 35

Salernitana 69 38 19 12 7 46 34

Monza 64 38 17 13 8 51 33

Lecce 62 38 16 14 8 68 47

Venezia 59 38 15 14 9 53 39

Cittadella 57 38 15 12 11 48 35

Brescia 56 38 15 11 12 61 53

Chievo 56 38 14 14 10 50 37

Spal 56 38 14 14 10 44 42

Frosinone 50 38 12 14 12 38 42

Reggina 50 38 12 14 12 42 45

Vicenza 48 38 11 15 12 48 53

Cremonese 48 38 12 12 14 46 44

Pisa 48 38 11 15 12 54 59

Pordenone 45 38 10 15 13 40 39

Ascoli 44 38 11 11 16 37 48

Cosenza 35 38 6 17 15 29 47

Reggiana 34 38 9 7 22 31 57

Pescara 32 38 7 11 20 29 60

Entella 23 38 4 11 23 30 64