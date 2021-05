Dombrowski vince la tappa parmigiana,De Marchi in rosa

Dombrowski ha preceduto di 13» De Marchi e di 27» Fiorelli, terzo. Il colombiano Egan. Bernal si è piazzato all’11/o posto, con un ritardo di 1'37», 12/o Giulio Ciccone con lo stesso tempo. Quattordicesimo lo spagnolo Mikel Landa, sempre a 1'37». Il britannico Simon Yates si è piazzato al 18/o posto, a 1'48» dal vincitore di tappa, con lo stesso tempo Damiano Caruso (22/o), mentre Vincenzo Nibali (27/o) ha accusato un ritardo di 2'11».

Alessandro De Marchi è la nuova maglia rosa del 104/o Giro d’Italia di ciclismo che, fino a questa mattina, era sulle spalle di un altro italiano, Filippo Ganna. Oggi De Marchi si è piazzato al secondo posto nella 4/a tappa, partita da Piacenza e conclusa a Sestola, in provincia di Modena.

«Mi viene da piangere. E’ un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera. Cercherò di godermi al massimo questo momento». Sono le prime parole, ai microfondi di Raisport, di Alessandro De Marchi, il 'rosso di Bujà nuova maglia rosa dopo il secondo posto sull'arrivo di Sestola dietro allo statunitense Joe Dombrowsky. «A chi la dedico? Ad Alessandro De Marchi e a sua moglie Anna. Non so cosa sta succedendo ora a Buja, so cosa potrà succedere quando torno», ha aggiunto il ciclista friulano.