La notizia è stata ufficializzata in serata; Serena e Venus Williams saranno le giocatrici da battere all’Emilia-Romagna Open che prenderà il via sabato, al Tennis Club Parma di Mariano. Le due sorelle statunitensi non hanno bisogno di presentazioni, sono due leggende del tennis. Prima wild card a Venus, poi l'eliminazione a sorpresa di Serena agli Internazionali d’Italia ed ecco "servita" un'accoppiata storica per lo sport di Parma.