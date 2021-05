Open d'Italia: Berrettini saluta Roma, passa Tsitsipas. Nadal soffre ma vince

Matteo Berrettini viene eliminato agli ottavi degli Internazionali d’Italia da Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 in un’ora e 37 minuti di gioco . Il greco vola ai quarti e affronterà domani Djokovic. «Sicuramente oggi Tsitsipas è stato più giocatore di me», ha ammesso Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set contro il greco n.5 al mondo negli ottavi dell’Open d’Italia. «Nel secondo set ho servito peggio, facevo meno male - ha proseguito -. Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui».



Il n.1 azzurro parla anche del doppio rimbalzo a favore dell’avversario non visto dall’arbitro nel tiebreak del primo set: «Per me era evidente, ma era difficile vederlo live. Io me ne sono accorto perchè la pallina girava nell’altro senso. Sono sereno comunque, è un’episodio in un momento importante, difficile da digerire ma non ho perso per quello. Il secondo set è finito 6-2». E a chi chiede se la moviola possa aiutare nel tennis risponde: «La tecnologia, se usata nella maniera giusta, aiuta sempre. Oggi probabilmente avrebbe dato ragione a me». Infine una battuta sul pubblico: «E' sempre meglio averlo. Mi è dispiaciuto solo che sia successo dal terzo turno e non dal primo».

Appena un’ora e 10 minuti di gioco. Tanto basta a Novak Djokovic per volare ai quarti di finale degli Internazionali davanti al pubblico del centrale. Supera in due set Alejandro Davidovich Fokina con il risultato di 6-2, 6-1. Ora affronterà il vincente della sfida tra Berrettini e Tsitsipas.

Rafa Nadal soffre ma riesce a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il maiorchino ha bisogno di tre ore e 27 minuti di gioco per superare Denis Shapovalov per 3-6 6-4 7-6(3). Un match da montagne russe, col canadese che dopo aver vinto il primo set vola sul 3-0 nel secondo parziale prima di farsi rimontare. Nel terzo e decisivo set, Shapavolav strappa di nuovo la battuta al maiorchino nel quarto gioco, salvo subire subito il controbreak, poi Nadal deve annullargli due match-point sul 5-6 prima di spuntarla al tie-break: Zverev o Nishikori sulla strada ora dello spagnolo. Nella parte bassa del tabellone anche il quarto di finale che metterà di fronte Federico Delbonis e Reilly Opelka: l’argentino, proveniente dalle qualificazioni, fa fuori Felix Auger-Aliassime per 7-6(3) 6-1 mentre il gigante statunitense ha regolato Aslan Karatsev per 7-6(6) 6-4.