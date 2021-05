Paltrineri d'oro e la Bruni di bronzo agli Europei

Gregorio Paltrinieri concede il bis e si mette al collo anche l’oro nella 10 km agli Europei di nuoto in acque libere a Budapest. Il fuoriclasse carpigiano, ieri vittorioso nella 5 km, chiude in 1h51'30"6 davanti al francese Marc-Antoine Olivier, argento, e al tedesco Florian Wellbrock, bronzo.

L’azzurra Rachele Bruni ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 chilometri agli Europei di nuoto in corso al lago Lupa di Budapest. Per la 30enne fiorentina delle Fiamme Oro si tratta del 12/o podio continentale della carriera. La gara è stata vinta dall’olandese Sharon van Rouwendaal, già d’oro ieri nella 5 chilometri, che ha chiuso in 1h59'12"7 appena davanti alla ungherese Anna Olasz. Quinto posto per Giulia Gabbrielleschi, che ieri aveva conquistato la medaglia l’argento.

«E' stata una vera lotta perché con la muta non si sa mai chi può partire - racconta Bruni, argento olimpico e bronzo mondiale in carica della 10 chilometri -. Immaginavo che van Rouwendaal provasse a sganciarsi per prima, ho provato a seguirla, ma la spagnola Ruiz Bravo mi ha combattuto molto, tenuto schiacciata e impedito di andare in progressione come avrei voluto. All’imbuto sono arrivata stanchissima - ha ammesso la fiorentina - ho capito che le prime due posizioni erano irrecuperabili, ma il terzo posto lo volevo fortemente. Sono contenta che il lavoro stia andando sulla giusta rotta, a Tokyo voglio puntare al massimo.