La Barty si ritira, Cori Gauff in semifinale. Nadal vola

Gli Internazionali d’Italia non sono un torneo fortunato per Ashleigh Barty. In una giornata fredda e disturbata non poco dalla pioggia, la tennista australiana, numero uno del mondo e del tabellone, già scesa in campo come nelle partite precedenti con la coscia sinistra abbondantemente fasciata, si è ritirata all’inizio del secondo set della sfida dei quarti con la statunitense Cori Gauff, n.35 del ranking, per un problema al braccio destro. L’australiana era avanti 6-4 2-1 quando al cambio di campo ha richiesto l’intervento della trainer: subito dopo la decisione di finirla lì. "Sono dispiaciuta, senza dubbio. Ma per me è importante ascoltare il mio corpo e dargli il tempo di riposarsi e di guarire. Sono sicura che in un paio di settimane sarò al cento per cento per il Roland Garros", ha detto l'australiana, numero 1 del mondo e del ranking, in conferenza stampa.

Reilly Opelka vola alle semifinali degli Internazionali d’Italia battendo in due set Federico Delbonis con il punteggio di 7-5, 7-6 in un’ora e 41 minuti di gioco. Dopo aver superato Jannik Sinner e dopo la battaglia di ieri contro Denis Shapovalov, Rafa Nadal ha ottenuto oggi il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis, torneo Masters 1000 con un montepremi pari a 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e 2 del seeding, ha vinto in due set, col punteggio di 6-3 6-4, contro il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e sesto favorito del tabellone. Domani, in semifinale, Nadal sfiderà lo statunitense Opelka.