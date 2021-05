Tre mete per le Zebre che ottengono il punto di bonus difensivo a Treviso

Dopo quella del Lanfranchi le Zebre devono patire un'altra sconfitta al cospetto della Benetton Treviso che al Monigo s'impone 34-27. Quattro le mete segnate dai trevigiani (Halafihi, Ioane, Padovani e Lucchesi) che sono valse il punto di bonus aggiuntivo. Garbisi le ha trasformate tutte mettendo anche due calci piazzati, l'ultimo all'80'. Le Zebre, scese in campo rimaneggiate, non sono riuscite a completare la rimonta: sotto 31-13 al 65' hanno reagito con le mete di Biondelli e Violi (in precedenza aveva marcato D'Onofrio) arrivando al 31-27 al 34', ma lì si sono fermate. Per Canna 5/5 dalla piazzola. PM.

© RIPRODUZIONE RISERVATA zebre

rugby