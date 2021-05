Cinque su cinque per i Panthers che a Ciampino superano i Ducks 40-26. Partenza sprint dei ducali che chiudono il primo quarto sul 21-0 e vanno all'intervallo sul 27-7. Poi l'attacco si siede nel terzo, sale quello dei laziali che rientrano sul 20-27. Nell'ultimo quarto i Panthers riprendono a macinare e mettono al sicuro il risultato. Cinque touchdown per i Panthers con doppietta per Malpeli Avalli e Alinovi oltre a Diaco e due fg di Felli. FM

