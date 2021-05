Tornano gli open days della Rugby Parma

Tornano gli open days organizzati dalla Rugby Parma. Due appuntamenti, dedicati a bambine e bambini dall’under 6 all’under 12 (annate 2009-2016) che avranno la possibilità di provare il rugby e trascorrere due pomeriggi di divertimento all’aria aperta e conoscere il club gialloblù e i suoi allenatori.

Giochi di motricità, di squadra e percorsi motori propedeutici al gioco del rugby per i più piccoli, attività con rudimenti di tecnica di rugby di base adattati all’età e alle capacità per i più grandi. Il tutto nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli previsti per far fronte all’emergenza Covid-19.

Sono in programma due appuntamenti:

sabato 22 maggio dalle 16 alle 18 presso i campi della Rugby Parma, in via Lago Verde (quartiere Montanara)

sabato 29 maggio dalle 16 alle 18, presso il parco della Cittadella

La prenotazione non è obbligatoria. In caso di pioggia gli appuntamenti saranno rinviati.