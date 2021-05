A Mariano è il giorno della sfida Gauff-Giorgi

Disco rosso per Martina Di Giuseppe nel secondo turno all’"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra battuta del Tennis Club Parma. La 30enne romana, n.218 Wta, promossa dalle qualificazioni, dopo l’affermazione all’esordio nel tabellone principale sulla giapponese Nao Hibino, è stata sconfitta per 6-4 6-4, in un’ora e quaranta minuti, dalla cinese Qiang Wang, n.48 Wta e sesta favorita del seeding. Punteggio forse un po' troppo severo per l’azzurra che nel primo set ha recuperato dall’1-5 al 4-5 mentre nella seconda frazione, in vantaggio 4-1, ha subito un parziale di cinque giochi consecutivi dopo aver fallito due opportunità per il cinque pari. Come ultimo incontro di giornata la giovane americana Coco Gauff affronterà l'italiana Camila Giorgi.

