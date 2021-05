Europei, piovono medaglie sugli azzurri

Altre due medaglie agli Europei di nuoto a Budapest per l’Italia: argento per Arianna Castiglioni (1'06"13) e bronzo per Martina Carraro (1'06"21) nei 100 rana. L'oro è andato alla svedese Sophie Hansson in 1'05"69.

Gregorio Paltrinieri è d’argento nei 1500 stile libero agli Europei di Budapest. Bronzo per l’altro l'azzurro Domenico Acerenza, mentre l’oro è andato all’ucraino Mychajlo Romanchuk.

"E' stata dura ma sono molto contento, è un tempo incredibile dopo la stanchezza di tutta la scorsa settimana, 14'42" non me lo immaginavo. E’ tanta roba". Gregorio Paltrinieri si tiene stretto l’argento europeo a Budapest nei 1500. "Me la sono giocata con Romanchuk, che è uno dei più forti al mondo. Dovevo darmi una scossa rispetto a quello che è successo ieri e sono contento di come sia andata". Si dice "molto soddisfatto" Domenico Acerenza, bronzo: "Abbiamo lavorato tanto, se mi avessero detto che avrei preso una medaglia avrei detto che era impossibile e invece ce l’ho fatta. Sapevo che alla fine c'era da spingere di più per battere Joly e ho spinto al massimo".

Alessandro Miressi conquista la medaglia d’argento nei 100 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest. Per lui il tempo di 47"45, che gli consente di abbassare il record italiano che aveva stabilito in semifinale con 47"53. Oro al russo Kliment Kolesnikov in 47"37, nuovo record dei campionati. Bronzo a un altro russo, Andrei Minakov (47"74).